Полицаи от Районно управление – Бургас са разкрили кражбата на косачка, шлайф-машина, прободен трион, куфар с инструменти и други вещи, собственост на 39-годишен бургазлия. Те са задигнати на 10 март от къща в средецкото село Драчево. Задържан е 42-годишен криминално проявен мъж от същото село. Той е върнал откраднатите вещи.По случая е образувано бързо производство.