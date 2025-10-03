Царево иска помощ от военните след потопа

© Община Царево Царево поиска съдействие от военните заради тежката обстановка, причинена от проливните валежи, довели до наводнения и обявяване на бедствено положение на територията на цялата община, съобщиха от пресцентъра на местната администрация.



Община Царево ще открие дарителска сметка за подпомагане на пострадалите хора. Гражданите могат да потърсят съдействие и от Службата за социално подпомагане.



Призовават се гражданите да не пътуват и да не се събират около мостове и наводнени участъци.



Очаква се по-късно днес да бъде взето решение относно провеждането на учебни занятия и посещението на детски градини през следващата седмица.