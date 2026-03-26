С поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на прокудените българи от Одринска Тракия и бюст-паметника на Георги Кондолов, Община Царево днес отбеляза Деня на Тракия и годишнината от Одринската епопея.Атмосферата бе допълнена от музикалния съпровод на Общински духов оркестър – Царево. Емоционален акцент в събитието беше рециталът на учениците от клуб "Рицари на словото“, които представиха музикално-поетичния спектакъл "Сълзите на Тракия“ с ръководител Донка Прокопова, както и изпълнението "Аз обичам България“ с ръководител Яна Кирязова."Не забравяме, но не отмъщаваме“ – този завет на тракийци отново събра всички в почит към историята. Денят ни напомня за силата и устойчивостта на тракийските бежанци, които, въпреки изпитанията, намират сили да започнат отначало и да изградят нов живот.На церемонията присъстваха председателят на Общински съвет Царево Таня Янчева, заместник-кметът Денис Диханов, административния секретар Мария Конярова, директорът на СУ "Н. Й. Вапцаров“ Даниела Фелонова, директорът на дирекция ОЗКССД Таня Янева, представители на НЧ "Г. Кондолов – 1914“ – Царево, служители на общинската администрация, както и жители и гости на града.