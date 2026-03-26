Царево почете Деня на Тракия
Атмосферата бе допълнена от музикалния съпровод на Общински духов оркестър – Царево. Емоционален акцент в събитието беше рециталът на учениците от клуб "Рицари на словото“, които представиха музикално-поетичния спектакъл "Сълзите на Тракия“ с ръководител Донка Прокопова, както и изпълнението "Аз обичам България“ с ръководител Яна Кирязова.
"Не забравяме, но не отмъщаваме“ – този завет на тракийци отново събра всички в почит към историята. Денят ни напомня за силата и устойчивостта на тракийските бежанци, които, въпреки изпитанията, намират сили да започнат отначало и да изградят нов живот.
На церемонията присъстваха председателят на Общински съвет Царево Таня Янчева, заместник-кметът Денис Диханов, административния секретар Мария Конярова, директорът на СУ "Н. Й. Вапцаров“ Даниела Фелонова, директорът на дирекция ОЗКССД Таня Янева, представители на НЧ "Г. Кондолов – 1914“ – Царево, служители на общинската администрация, както и жители и гости на града.
Заради заседналия танкер: Спешен мониторинг на морската вода край Ахтопол! Има ли замърсяване?
Криминален тип от Средец скри дрога в статуетка, но полицията го ...
17:44 / 25.03.2026
Поморийски полицаи хванаха дрогиран шофьор, откриха нещо съмнител...
17:36 / 25.03.2026
Криминално проявен задържан с дрога в Камено
17:31 / 25.03.2026
Задържаха мъж в Камено
09:43 / 25.03.2026
