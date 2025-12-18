Община Царево получи авансово плащане за изграждане на многофункционална спортна зала, научиТя ще даде възможност за практикуване на редица спортове, сред които футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, бокс, борба и други.Възможно става и провеждането на различни спортни турнири от висок ранг, както и на други събития.Община Царево е провела всички необходими процедури, което дава възможност реалната работа по обекта да започне още в началото на 2026 г.Припомняме, че обект "Многофункционална спортна зала в гр. Царево“ е сред обектите включени в Инвестиционната програма за общински проекти, като стойността му възлиза на 8 000 000 лв.Така около модернизираният градски стадион, на който предстои да се изгради и модерна писта за лека атлетика, ще се оформи спортен център.