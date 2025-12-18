Царево получи авансово плащане за строежа на спортна зала
©
Тя ще даде възможност за практикуване на редица спортове, сред които футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, бокс, борба и други.
Възможно става и провеждането на различни спортни турнири от висок ранг, както и на други събития.
Община Царево е провела всички необходими процедури, което дава възможност реалната работа по обекта да започне още в началото на 2026 г.
Припомняме, че обект "Многофункционална спортна зала в гр. Царево“ е сред обектите включени в Инвестиционната програма за общински проекти, като стойността му възлиза на 8 000 000 лв.
Така около модернизираният градски стадион, на който предстои да се изгради и модерна писта за лека атлетика, ще се оформи спортен център.
Още от категорията
/
Депутат: Коалицията "Наглите" е дала инструкции на "Гранична полиция" да мълчи за танкера "Кайрос"
10.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Иновативна здравно-социална услуга се предоставя в Несебър
15:41 / 11.12.2025
Това остана от един от най-известните хотели на нашето Черноморие...
13:02 / 10.12.2025
Заради заседналия танкер: Спешен мониторинг на морската вода край...
12:40 / 10.12.2025
Депутат: Коалицията "Наглите" е дала инструкции на "Гранична поли...
11:33 / 10.12.2025
800 души, работещи в Карнобат, остават без работа
10:44 / 09.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.