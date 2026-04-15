За втора поредна година Община Царево ще бъде домакин на фестивалa за светлинно изкуство LUNAR, видя Burgas24.bg.

Събитието ще се състои между 7 и 10 август и ще носи името LUNAR: "Море от светлини".

То ще се проведе на територията на пет населени места от общината - Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синеморец.

Входът ще бъде напълно безплатен за всички четири дни на провеждането му.

​"Горд съм, че ще за втора година Община Царево ще бъде домакин на фестивала LUNAR – събитие, което развива артистичната сцена, но има и голям принос за имиджа на страната ни и туризма. Фестивалът се нарежда сред ключовите събития по Южното Черноморие това лято, като и тази година ще постави акцент върху красотата на нашето Черноморие. Превръщането на събитие с такъв мащаб в традиционно подкрепя стратегията ни за привличане на нови публики и за затвърждаването на региона като културна и туристическа дестинация с визия за бъдещето. Щастлив съм, че тази година добавяме още една спирка в светлинния маршрут на всички посетители - Варвара," сподели Марин Киров, кмет на Община Царево.

​​Програмата на събитието ще бъде обявена скоро.