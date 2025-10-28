ЗАРЕЖДАНЕ...
Царево предостави на инвеститора терена за строежа на болница
Подписването на договора е след активна работа на общинската администрация, общинските съветници и дружеството-инвеститор.
Купувачът е получил сертификат за инвестиция клас "А“, издаден от министъра на иновациите и растежа, за изпълнение на инвестиционен проект "Многопрофилна болница за активно лечение" и е заявил насърчителна мярка по чл. 22а от Закона за насърчаване на инвестициите - придобиване на право на собственост без търг или конкурс.
По силата на договора за купувачът възниква задължение в 3-годишен срок от започване на същинската работа по проекта да изгради и въведе в експлоатация заявената инвестиция.
