Царево преизпълни бюджета за 2025 г., пренасочват се средства към приоритетни проекти

© Община Царево Община Царево представи отчет за финансовата 2024 година, в който се подчертава повишаване на приходите в година без увеличаване на данъци и такси.



Бюджетната рамка е изпълнена успешно, а средствата са насочени към инвестиции на обща стойност 30 млн. лв.



Гласувана беше и актуализация на бюджета за 2025 година поради преизпълнение на приходната част, като освободените ресурси ще бъдат преразпределени към нови обекти и приоритетни проекти.



“Напълно изпълнен Бюджет 2024 г. и повишаване на приходите в година без увеличаване на данъци и такси. И актуализация на Бюджет 2025 поради същата причина - изпълнение в приходната част, а също и ръст и изпълнение на заложените приходи от туристическа такса. Благодарност към целия екип, всичко това показва че сме на прав път, защото изпълнението на приходите и бюджета означава само едно - нови инфраструктурни обекти", заяви кметът Марин Киров.



