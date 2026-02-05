Община Царево представя своя туристически потенциал по време на международното изложение EMITT – Истанбул, Турция, едно от най-значимите събития за туристическата индустрия в региона, което ежегодно събира хиляди професионалисти, туроператори и посетители от цял свят.Тази година дестинацията се промотира в рамките на националния щанд на Министерство на туризма на Република България, където Община Царево е представена като част от общата визия за България като конкурентна и разнообразна туристическа дестинация. Чрез информационни материали, срещи с партньори и презентации пред международна аудитория се популяризират възможностите за почивка и туризъм в района.Акцент в представянето са красивите плажове на Южното Черноморие, възможностите за семеен и активен отдих, еко и приключенски маршрути, както и богатото културно-историческо наследство. Специално внимание се отделя на природните ресурси на Природен парк "Странджа“, местните традиции, автентичната кухня и фестивалния живот, които превръщат Царево в привлекателна дестинация за целогодишен туризъм.Участието в изложението е част от дългосрочната стратегия на общината за разширяване на международните контакти, създаване на нови партньорства и утвърждаване на имиджа на Царево като устойчиво и гостоприемно място, съчетаващо море, природа и култура в едно пълноценно туристическо преживяване.