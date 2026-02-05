Царево се рекламира на международното туристическо изложение в Истанбул
Тази година дестинацията се промотира в рамките на националния щанд на Министерство на туризма на Република България, където Община Царево е представена като част от общата визия за България като конкурентна и разнообразна туристическа дестинация. Чрез информационни материали, срещи с партньори и презентации пред международна аудитория се популяризират възможностите за почивка и туризъм в района.
Акцент в представянето са красивите плажове на Южното Черноморие, възможностите за семеен и активен отдих, еко и приключенски маршрути, както и богатото културно-историческо наследство. Специално внимание се отделя на природните ресурси на Природен парк "Странджа“, местните традиции, автентичната кухня и фестивалния живот, които превръщат Царево в привлекателна дестинация за целогодишен туризъм.
Участието в изложението е част от дългосрочната стратегия на общината за разширяване на международните контакти, създаване на нови партньорства и утвърждаване на имиджа на Царево като устойчиво и гостоприемно място, съчетаващо море, природа и култура в едно пълноценно туристическо преживяване.
