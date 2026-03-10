Царево ще има модерна спортна зала
Проектът е част от Инвестиционната програма за общински проекти, като стойността му възлиза на 4 090 335 евро.
Новата спортна зала ще даде възможност за практикуване на различни спортове, сред които футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, бокс, борба и други. Тя ще позволи и провеждането на спортни турнири, както и на различни културни събития.
С изграждането на спортната зала, заедно с вече обновения терен на градския стадион и предстоящото изграждане на модерна лекоатлетическа писта, в Царево постепенно се оформя истински спортен комплекс. Неговата основна цел ще е да осигури добри условия за спорт на местните жители и да даде възможности за целогодишен спортен туризъм.
Това е трети значим проект, който Община Царево стартира през настоящата 2026 г. след модернизацията на рибарското пристанище и ремонта на сградата на кметството в с. Лозенец.
Събитието започна с водосвет за здраве и успешно приключване на проекта, отслужен от отец Стоян Кралев и отец Божил Спасов. В присъствието на кмета на община Царево Марин Киров, председателя на Общински съвет Царево Таня Янчева, заместник-кметовете инж. Стефка Колева и Мария Янакиева, както и общински съветници, служители на общинската администрация, беше даден символичният старт на строителните дейности.
