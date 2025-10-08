ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Царево вече има проекти за превенция и възстановяване след наводнението
На нея той е заявил пред народните представители, че общината е готова да заяви щетите от бедствието, както и да представи проекти за превенция, които в случая са изключително важни, за да не се повтарят събитията от края на миналата седмица.
Депутатите са изразили пълна подкрепа за усилията на местната администрация и намеренията за реализация на проекти за корекция на речните корита и дерета.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 100
|предишна страница [ 1/17 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Полицейската охрана на "Елените" ще продължи и през тази нощ
13:30 / 08.10.2025
Вече могат да бъдат допускани хора в "Елените"
12:08 / 08.10.2025
Кметът на Несебър за хотел "Негреско": Пуснат е в експлоатация с ...
11:23 / 08.10.2025
Откриха марихуана в жилище в Созопол
09:39 / 08.10.2025
Авария остави Лозенец без вода
09:27 / 08.10.2025
Изгоря къща в руенско село
08:52 / 08.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета