Царево вече има проекти за превенция и възстановяване след наводнението

Кметът на Царево Марин Киров проведе работна среща с Николай Нанков, председател на парламентарната Комисия по благоустройство, регионална политика и местно самоуправление и народните представители от ГЕРБ Бургас Галя Василева, Андрей Рунчев, Любен Дилов и Станислав Губеров.



На нея той е заявил пред народните представители, че общината е готова да заяви щетите от бедствието, както и да представи проекти за превенция, които в случая са изключително важни, за да не се повтарят събитията от края на миналата седмица.



Депутатите са изразили пълна подкрепа за усилията на местната администрация и намеренията за реализация на проекти за корекция на речните корита и дерета.