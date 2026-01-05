Центърът за обществена подкрепа – Несебър с поредна успешна "операция плюшено мече"
За децата потребители на Центъра бяха осигурени допълнителни коледни подаръци от инициативата "Елха на доброто“ на Областна администрация – Бургас.
Екипът на Центъра и Община Несебър благодарят на всички дарители, доброволци и организатори на инициативите "Операция плюшено мече“ и "Елха на доброто“ чиито дела доказват, че съпричастността и добротата имат силата да променят съдби.
И тази година, по време на най-светлия християнски празник, дарителите отвъдиха сърцата си, за да сеят вяра и надежда на нуждаещите се от подкрепа деца.
