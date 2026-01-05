За поредна година в Центъра за обществена подкрепа – Несебър се проведе Операция "Плюшено мече“. Раздадените подаръци и лакомства зарадваха деца в неравностойно положение и сбъднаха коледните им мечти. Благодарение на доброволците и дарителите, включили се в инициативата, малчоганите отново получиха мечтаните подаръци.За децата потребители на Центъра бяха осигурени допълнителни коледни подаръци от инициативата "Елха на доброто“ на Областна администрация – Бургас.Екипът на Центъра и Община Несебър благодарят на всички дарители, доброволци и организатори на инициативите "Операция плюшено мече“ и "Елха на доброто“ чиито дела доказват, че съпричастността и добротата имат силата да променят съдби.И тази година, по време на най-светлия християнски празник, дарителите отвъдиха сърцата си, за да сеят вяра и надежда на нуждаещите се от подкрепа деца.