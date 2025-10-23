ЗАРЕЖДАНЕ...
Част от тухлен зид падна върху 11-годишно дете в Несебърско
©
На място пристигналите униформени установили, че част от тухлен зид е паднал върху момчето.
42-годишният собственик на къщата и още двама мъже събаряли постройката, но в един момент няколко парчета от нея се озовали върху детето. В следствие на инцидента то е с фрактура на десния крак и е настанено за лечение в УМБАЛ – Бургас.
По случая е образувано досъдебно производство.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Собственици на имоти на Елените сигнализират за риск от епидемия ...
17:17 / 22.10.2025
Адвокат: Собствениците в "Елените" не носят никаква отговорност
08:41 / 22.10.2025
Бащата на извършителя от Люляково е имал ограничителна заповед да...
08:19 / 22.10.2025
Дават по 15 000 лева на семействата на загиналите във водния ад в...
14:16 / 21.10.2025
Какво е състоянието на момчето, наръгано с нож в училище?
14:02 / 21.10.2025
Трима убити и къща в пламъци след среднощен кошмар в Руенско!
10:06 / 21.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.