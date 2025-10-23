Сподели close
11-годишно дете пострада след инцидент в несебърското село Гююльовица, научи "Burgas24.bg".

На място пристигналите униформени установили, че част от тухлен зид е паднал върху момчето.

42-годишният собственик на къщата и още двама мъже събаряли постройката, но в един момент няколко парчета от нея се озовали върху детето. В следствие на инцидента то е с фрактура на десния крак и е настанено за лечение в УМБАЛ – Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство.