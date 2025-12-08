Частичното бедствено положение в Община Созопол ще бъде отменено днес, съобщи кметът Тихомир Янакиев.От събота на обед с негова заповед бе обявено частично бедствено положение на територията на село Зидарово заради обилните валежи на Никулден.“Когато започнем работа, първо ще получим сводките на терен от кмета на селото. Но при всички положения, това което от вчера знаем е, че ситуацията се нормализира", обясни кметът на Созопол.По думите му са пострадали 9 къщи, но най-засегната е инфраструктурата на селото.“Подлежат на анализ щетите и след това ще подадем нашите доклади до Комисията по бедствия и аварии", подчерта градоначалникът.“Взехме превантивни мерки по настояване на кмета. По-голямата част от деретата в селото бяха почистени, на някои от тях бяха направени бетонни легла, за да може да имаме по-добра проводимост на водата, ако дойде. Така че ние превантивните мерки поетапно ги взимаме", добави Янакиев.“Аз мисля, че тук трябва да работим заедно, ръка за ръка с държавата. И тя трябва да разбере, че тези бедствия представляват изключително сложна ситуация за общините", завърши кметът на Община Созопол