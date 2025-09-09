Чех на мотор загина в Царево

© В събота около 15:50 ч. на улица "Нестинарка“ в посока царевския квартал "Василико“ мотоциклет "Максон“, управляван от 54-годишен чешки гражданин в условията на десен завой навлиза в лентата за насрещно движение, като се блъска челно в правомерно движещия се там лек автомобил "Мерцедес CLS 350“, управляван от 41-годишен софиянец.



Чешкият гражданин е загинал на място, вследствие на падането му от мотора на пътното платно след сблъсъка. Водачът на автомобила е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като и двете проби са били отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.