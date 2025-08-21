ЗАРЕЖДАНЕ...
|Черен ден в Бургаско! Трима се удавиха в морето, борят се за живота на дете!
Малко след 12:00 ч. вчера е подаден сигнал, че в района на плажа към къмпинг "Каваци-юг“ в морето срещу втори спасителен пост се удавила 72-годишна жена от София.
Около 16:30 ч. в района на северния плаж на Приморско до пост №7 в морето се е удавил 35-годишен чешки турист, пристигнал в България на 16 август.
Малко преди 18:00 ч на неохраняема зона на плаж "Силистар“ се е удавил 41-годишен мъж от София.
Около 17.45 ч. на плажа срещу хотел "Белвю“ в Слънчев бряг от морето до спасителен пост №5 е извадено 13-годишно момиче от Молдова. По данни на родителите малко по-рано то влязло в морето, но от вълните залитнало и се потопило под вода за кратко време. Вероятно е получило паник атака, впоследствие направило "гърч“ и е транспортирано по спешност в УМБАЛ – Бургас, където е настанено в отделение "Реанимация“ на апаратно дишане, в критично състояние и с опасност за живота.
