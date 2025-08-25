© Meteo Balkans Силна буря е ударила Черноморец. Това става ясно от кадри на Meteo Balkans.



"Локално наводнение в Черноморец", пишат синоптиците.



Припомняме, че по-рано ви съобщихме за силна буря на къмпинг "Градина".



