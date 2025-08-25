Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Черноморец е под вода!
Автор: Вилислава Ветренска 12:25Коментари (0)2619
© Meteo Balkans
Силна буря е ударила Черноморец. Това става ясно от кадри на Meteo Balkans.

"Локално наводнение в Черноморец", пишат синоптиците.

Припомняме, че по-рано ви съобщихме за силна буря на къмпинг "Градина".




Още по темата: общо новини по темата: 10
23.08.2025 »
23.08.2025 »
22.08.2025 »
22.08.2025 »
04.08.2025 »
29.07.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Кметът на Черноморец: Вече два пъти валя поройно. Всички улици са...
13:36 / 25.08.2025
Двама с кокаин задържаха полицаи в Бургаско
12:34 / 25.08.2025
Нов бус с 24 мигранти бе хванат край Караагач
12:16 / 25.08.2025
Несебърлия блъсна колата си в автобус и кола, пострада жена
11:37 / 25.08.2025
Проливен дъжд и силен вятър на къмпинг "Градина"
11:39 / 25.08.2025
Пияна и без книжка тийнейджърка сътвори ПТП в Айтос
11:25 / 25.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
15-годишно момче загина, пометено от автомобил в София
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Колективната отбрана на Европа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: