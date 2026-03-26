Четирима обраха заложна къща в Слънчев бряг, полицията ги хвана бързо
В резултат на бързите полицейски действия на служители от отдел "Криминална полиция“ при ОДМВР – Бургас са задържани четирима души – 68-годишен мъж, 48-годишен мъж, 20-годишният му син, всички от Берковица, както и 20-годишна жена от монтанското село Габровница. Те се придвижвали с лек автомобил "Мерцедес С 220“.
При извършения личен обиск откраднатата златна гривна е открита и иззета от 20-годишната жена. Задържаните са направили пълни самопризнания.
За извършената кражба спрямо 68-годишния мъж е повдигнато обвинение, като с прокурорско постановление му е наложена мярка "задържане под стража“ за срок до 72 часа.
Работата по случая продължава от служители на Районно управление – Несебър.
