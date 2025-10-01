ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Чичото на Марти: Ще се възстановява дълго, все едно имаме едно 4-годишно бебе
За съжаление майката на детето, 35-годишната Христина, почина от тежките травми, след близо три седмици в мозъчна смърт.
Чичото на Марти Юлиян Здравков обясни, че няма срок кога детето ще се възстанови напълно.
"Преди няколко дни го прибрахме. Вече започва да разпознава близките си и напредва. Вкъщи му е най-добре – заобиколен е от брат си, роднини и позната среда“, сподели неговият чичо Юлиан Здравков пред bTV.
По думите му процесът на възстановяване ще бъде дълъг и труден. "Все едно имаме едно четиригодишно бебе – тепърва трябва да се учи да говори, да ходи, да се храни сам. Няма срок за пълно възстановяване, всичко зависи от организма му“, обясни той.
Марти предстои да премине през рехабилитация, както и редовни лекарски прегледи, включително ядрено-магнитен резонанс след два месеца.
При същия инцидент пострадаха и двете дъщери на семейството.
"Физически са добре – голямата ходи на училище, а малката все още се възстановява вкъщи. Но психологически ще трябва да се работи с тях“, разказа Здравков.
По думите му децата не искат да посещават психолог, тъй като се страхуват, че ще им се напомня за преживяното.
Семейството е решено да се бори и да намери подход за подкрепа на всички деца.
"Надяваме се, че младата възраст ще помогне на Марти да се възстанови по-бързо“, добави чичо му.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 66
|предишна страница [ 1/11 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Царево преизпълни бюджета за 2025 г., пренасочват се средства към...
10:27 / 30.09.2025
Качиха се неадекватни зад волана, но бургаските полицаи ги залови...
17:31 / 29.09.2025
Мъж на тротинетка пострада при ПТП в Несебър
16:26 / 29.09.2025
Несебърски полицаи закопчаха трима след проверка на "Мерцедес"
16:19 / 29.09.2025
Инцидент с автобус в Несебър, пострада жена
10:04 / 29.09.2025
Несебърлия открадна тежкотоварен автомобил и катастрофира с него
09:49 / 29.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Meteo Balkans с предупреждение за Бургаско: Водата ще е много!
12:46 / 30.09.2025
Жителите на всички големи градове у нас са предупредени за 1 октомври
14:46 / 29.09.2025
Официално: Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва!
13:27 / 30.09.2025
Възрастен мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа край Айтос
08:12 / 29.09.2025
От ВиК Бургас се похвалиха
11:13 / 30.09.2025
Лъжливи слухове достигнаха Иван Юруков
16:55 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета