След два месеца труд и съвместни усилия на Община Айтос, фирма "Хадистрой“ ЕООД и доброволци от селото, старата чешма пред Кметство с. Тополица отново дарява прохлада на местните жители и гости на селото.По проект на обща стойност 12 хил. лв беше изцяло подменен стария водопровод на чешмата. Това се случи с безвъзмездно финансиране по Програма "Капка по капка“, благодарение на Фондация "Бикоуз“ в помощ на благотворителността, с финансиране на JTI и партньорството JTI България, за подобряване на достъпа до питейна вода в България.Благодарение на доброволци от Тополица и местният кмет Юри Миляков, прилежащото пространство около чешмата беше облагородено, за да се превърне в приятно място за срещи и отдих на жителите и гостите на селото. В годините назад, при водни режими, тази чешма е задоволявала потребностите от вода на стотици домакинства.