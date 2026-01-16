Вчера малко след 14:00 ч. в айтоското село Съдиево служители от Бургаската жандармерия спрели за проверка лек автомобил "Фолксваген Пасат“, управляван от чуждестранен гражданин, живеещ в Българово. Тестът за алкохол показал, че шофира след употреба на алкохол с концентрация 1,40 промила.Водачът отказал да даде кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет с протокол. По случая е образувано бързо производство.