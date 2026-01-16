Чужденец с 1,40 промила зад волана остана без автомобил край Айтос
©
Водачът отказал да даде кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет с протокол. По случая е образувано бързо производство.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Жанета от Царево се нуждае от неотложна трансплантация в Чужбина
17:32 / 15.01.2026
Започва проектиране на основен ремонт на крайбрежната алея в Ахто...
15:52 / 15.01.2026
Бургазлия хванат зад волана под влияние на наркотици в Лозенец
17:37 / 14.01.2026
НСИ с интересни данни за Бургаско
16:54 / 14.01.2026
След няколко чашки в повече: Софиянец остана без колата си в Слън...
10:01 / 14.01.2026
Ремонт на кметството в Лозенец дава началото на редица инфраструк...
11:38 / 13.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.