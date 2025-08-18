Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Чужденка се удави край Иракли
Автор: Иван Сотиров 09:04Коментари (0)252
©
Вчера около 10:00 ч. в Районно управление - Несебър е получено съобщение, че на неохраняем плаж, разположен между село Емона и местността Иракли, се удавила рускиня, продължително пребиваваща във Варна.

Тялото на жената е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.



Още по темата: общо новини по темата: 629
18.08.2025 Голямо задръстване след границата ни Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
18.08.2025 Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството
18.08.2025 Има пострадал при сблъсъка на АМ "Тракия" между четири тира и една кола
18.08.2025 Гърците не искат българи на плажовете си: Максимален боклук, минимална консумация
18.08.2025 Голяма тапа на АМ "Тракия" заради инцидент
18.08.2025 НИМХ с пълна прогноза за цялата седмица
предишна страница [ 1/105 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Последна информация за огнения ад в Българово
17:42 / 16.08.2025
Несебър отново доказа, че знае как да празнува
12:23 / 16.08.2025
Двама души в кома не стигнаха за обвинение в тежка телесна повред...
16:36 / 15.08.2025
Отлични новини за туризма в Бургаско!
15:57 / 15.08.2025
Родителите на джигита, помел много хора в Слънчев бряг, работили ...
15:23 / 15.08.2025
Окръжен съд – Бургас опроверга твърдението, че майката на младежа...
11:56 / 15.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
Само по родното Черноморие може да ядеш миш-маш за 18 лв. за миш-маш и пиле с ориз за 15 лева
12:12 / 16.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
12:14 / 16.08.2025
Голям пожар избухна край Българово, евакуират хората
15:02 / 16.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Актуални теми
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
Лято 2025
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: