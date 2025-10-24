ЗАРЕЖДАНЕ...
ДНСК се прицели в хотел "Негреско" и аквапарка в Елените
Съобщението на ДНСК е до неизвестен получател.
Констативният протокол е издаден на основание чл. 225 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
В съобщението на институцията е посочено, че в споменатия строеж са находящи поземлени имоти с идентификатори: 27454.502.29, 27454.502.16, 27454.502.35, 27454.502.33, 27454.502.36, 27454.502.43, 27454.502.45, ПИ 27454.502.46, 27454.502.37, 27454.506.34, 27454.506.39, 11538.13.275, 11538.13.70.
27454.502.16 е имот, обхващащ второстепенен път в близост до хотел "Негреско".
27454.502.35 е имот, разположен буквално между споменатия път и хотела.
27454.502.33 обхваща половината от хотел "Негреско" и осем постройки от комплекса "Вила Романа".
27454.502.37 покрива голяма част от отводнителния канал, който тръгва непосредствено след първите постройки от "Вила Романа" и завършва зад комплекс "Роял Парк".
Върху имоти 27454.506.34 и 27454.506.39 пък е изграден аквапарк "Атлантида", за който преди време регионалният министър Иван Иванов обяви, че липсва нужната строителна документация.
11538.13.70 пък обхваща голяма част от плажната ивица на в.с. "Елените".
Възражения срещу констативния акт могат да се подават в 7-дневен срок, считано от 22 октомври в ДНСК Бургас.
