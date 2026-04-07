Познайник на полицията е задържан за кражба от къща в съседство е Средец, съобщиха от ОДМВР – Бургас за Burgas24.bg.

Престъплението е разкрито от служителите на Районно управление – Средец. От частен имот в града, разположен на ул. "Хаджи Димитър“, собственост на 28-годишен мъж, вчера са задигнати бензинова резачка, бормашина, наргиле, вътрешни щори от плат, макара с 20 м кабел, три бутилки вино и фритюрник.

За кражбата е задържан за срок от 24 часа 26-годишен криминално проявен мъж от Средец, живеещ в съседен имот. Той е направил пълни самопризнания и е върнал откраднатите вещи.