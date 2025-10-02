ЗАРЕЖДАНЕ...
|Даряват пожарна на Община Сунгурларе
"В 5:05 тази сутрин платих фактурата на пожарната команда в OBERZOGERSDORF, Австрия за този чудесен пожарен автомобил. Съвсем скоро в община Сунгурларе ще има първата и единствена пожарна, а тя и доброволците от новото пожарно формирование ще пазят земите, горите, домовете и животите на хората там и в съседните Карнобат, Стралджа и други - чисто, безкористно, човешки! Има смисъл! Скоро и петата пожарна ще е факт!“, написа Рахнев във Фейсбук страницата на "Гората.бг".
Дарителската кампания на инициативата събра 187 000 лв. от 1130 дарители. С набраните средства ще бъдат закупени 5 големи пожарни автомобила, а 30 други превозни средства ще бъдат оборудвани като пожарни. Също така са осигурени хиляди ръкавици, шлангове, маски и духалки. До момента дарени автомобили вече действат в Хисаря, Пловдив и Тополовград.
