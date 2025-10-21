ЗАРЕЖДАНЕ...
Дават по 15 000 лева на семействата на загиналите във водния ад в Бургаско
Необходимите средства от общо 60 000 лева са осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Еднократните помощи ще бъдат изплатени от дирекция "Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане. По този начин ще се осигури допълнителна финансова подкрепа за техните семейства.
