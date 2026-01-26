Денадя сред първите бебета на 2026-а в Царево
©
По традиция семействата на първите за годината регистрирани бебета получават подарък и паричен стимул от кмета като израз на подкрепа и внимание към новия живот и към родителите.
Киров поздрави семейството и отправи сърдечни пожелания към малката Денадя:
"Раждането на вашето дете носи надежда и светлина и е радост не само за вашето семейство, но и за цялата ни общност. Благодаря ви, че споделяте този щастлив момент с нас.
Нека Денадя расте здрава, щастлива и обичана, да има безгрижно детство, смели мечти и много успехи. Нека домът ви бъде изпълнен с топлина, хармония и семейно щастие. Бог да бди над вас!“
С усмивки и добри думи Община Царево посреща новата година и своята най-малка жителка.
Още от категорията
/
Заради заседналия танкер: Спешен мониторинг на морската вода край Ахтопол! Има ли замърсяване?
10.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Катастрофа в село Бата, има пострадал
10:49 / 23.01.2026
Полицаи от Несебър подгониха пиян шофьор
10:29 / 23.01.2026
"Фолксваген" се обърна на пътя Медово – Бата
10:08 / 23.01.2026
29-годишен шофьор хванат дрогиран при нощна проверка в Бургаско
17:16 / 22.01.2026
Нещо уникално заснеха край скалите на Синеморец
11:11 / 22.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.