Кметът на Община Царево Марин Киров посрещна в кабинета си едно от първите новородени бебета за 2026 година – малката Денадя, която заедно с нейните родители Марилена и Красимир и братчето Доминик, които вече са част от щастливите млади семейства в община Царево.По традиция семействата на първите за годината регистрирани бебета получават подарък и паричен стимул от кмета като израз на подкрепа и внимание към новия живот и към родителите.Киров поздрави семейството и отправи сърдечни пожелания към малката Денадя:"Раждането на вашето дете носи надежда и светлина и е радост не само за вашето семейство, но и за цялата ни общност. Благодаря ви, че споделяте този щастлив момент с нас.Нека Денадя расте здрава, щастлива и обичана, да има безгрижно детство, смели мечти и много успехи. Нека домът ви бъде изпълнен с топлина, хармония и семейно щастие. Бог да бди над вас!“С усмивки и добри думи Община Царево посреща новата година и своята най-малка жителка.