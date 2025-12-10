Костадин Костадинов коментира случая с танкера "Кайрос", който вече близо седмица се намира близо до Ахтопол.
Той бе категоричен, че родното правителство носи отговорност за навлизането на плавателния съд в българската акватория на Черно море.
"Един танкер, собственост на малка африканска държава се оказа във водите на Турция. В един момент обаче се оказва, че същият този танкер е провлачен от турски влекач в български държавни води, в акваторията на България, която е изключителна държавна собственост. Оказва се, че влекачът е навлязъл на 40 км. в българската държавна акватория. В продължение на три часа и половина той влиза в нашата акватория, а след като зарязва танкера в нашите води се отправя на юг, което не е станало без знанието на българските гранични служби, разбира се, защото имаме достатъчно добра техника, която да засече дори рибарска лодка, а какво остава за такъв голям танкер", заяви Костадинов.
"Къде обаче е големият скандал? Оказа се, че от "Гранична полиция" са поискали инструкции от правителството какво да правят. Ако всеки един полицай, който охранява границата, иска инструкции за всяко едно свое действие, няма нужда от такива хора", категоричен бе лидерът на "Възраждане".
"Знаем, че инструкцията е поискана, но не знаем какъв отговор е даден", подчерта Костадинов.
"Очевидно е, че от коалция "Наглите" - ДПС-НН, ГЕРБ, БСП и ИТН са дали инструкции на "Гранична полиция" да не реагират. Какво означава това? Че няма проблем турски кораб да влезе в българските води, за да вкара тук друг кораб, ударен, чието състояние не знаем какво е", добави той.
По думите му няма какво да се очаква като реакция от турския посланик, който пое ангажимент да се събере нужната информация по случая, за да се разбере как "Кайрос" е стигнал до бреговете на Ахтопол.
Лидерът на "Възраждане" определи поведението на българското правителство като "васално".
Костадинов определи действията срещу танкера "Кайрос" като "пиратски акт".
