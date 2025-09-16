© виж галерията Националният археологически резерват "Деултум“ в средецкото село Дебелт става център на бранд "Средец“. Резерватът отбелязва 45 от началото на археологическите проучвания. Той е най-разпознаваемият туристически обект на територията на общината и около него може да се развие бранд "Средец“ като продължение на бранд "Южно Черноморие“, по който се работи през последната година. Това обяви Славка Бозукова – председател на общество "Културно наследство“ и главен редактор на вестник "Стандарт“ на форум "Бранд Средец – Магията на Странджа“, който се проведе в Зелената къща в Средец. Той бе организиран от Община Средец съвместно с общество "Културно наследство“ и националната кампания "Чудесата на България“ в партньорство с Общински исторически музей – Средец. Във форума участваха Ирена Георгиева – зам.-министър на туризма, инж. Митко Порязов – директор на Областно пътно управление – Бургас, областният управител на област Бургас Владимир Крумов, кметът на Община Средец Иван Кичев. В дискусията се включиха и председателят на ОбС – Средец – Динко Цъцаров, кметът на село Дебелт Никола Сачанов, представители на "Промет стийл“, общественици.



"Живият странджански дух, пазител на традициите заслужава да има своя бранд. Отваряме нова страница, която да даде нови възможности пред жителите на общината“, каза по време на дискусията кметът на Средец Иван Кичев.



"Това лято стартирахме оттук чрез Министерството на туризма рекламна кампания за Южното Черноморие. През следващата година тя ще бъде продължена и в нея ще бъде включен и Средец. Ще направим дори и невъзможното нещата да се случат“, заяви областният управител Владимир Крумов.



5000 са регистрираните нощувки в местата за настаняване на територията на община Средец през 2024 година. Еднодневните екскурзии, които са реализирани обаче не се отчитат. "Средец предлага възможности за туризъм и в рамките на ден, ден и половина за летовниците, които почиват по Черноморието, тъй като се намира само на 30 км. от Бургас. Трябва да се пренасочи интересът на чуждестранния пазар“, каза по време на форума зам.-министър Ирена Георгиева. Тя подчерта възможностите, които общината предлага за приключенски туризъм. За това допринасят и някои недотам изградени откъм инфраструктура пътища.



"През следващата година ще насочи вниманието си към културния и историческия туризъм, а бранд "Средец“ има място в активностите на Министерството на туризма“, каза още зам.-министър Георгиева.



За развитието на бранда и привличането на повече туристи е важна и инфраструктурата в общината. На територията й има седем републикански пътища. От Агенция "Пътна инфраструктура“ в момента реализират два проекта на стойност над 30 млн. лева, като единият е изграден на 15%, а вторият на 30%. "Над 8 млн. лева са използвани за поддръжка на републиканските пътища, които минават на територията на общината“, каза инж. Митко Порязов.



"Държавата трябва да инвестира в проекти, свързани с реставрация и консервация. Те струват много пари, а няма община, която да може да се справи с това. На територията на "Деултум“ имаме само аварийна консервация, но имаме добра археологическа база и модерен музей. Организираме научни школи по консервация и реставрация на керамика и стъкло“, каза директорът на Общински исторически музей в Средец Красимира Костова. Според нея Бургаска област има шанс, защото фокусът минава оттук, където има две пред римски и една римска колония "Деултум“. "Но държавата трябва да има концепция как да опази културното си наследство“, категорична е Красимира Костова.



На финала на форума бяха връчени грамоти "Пазител на наследството и паметта“ на директора на ОИМ Средец, на археолози и уредници, които работят в "Деултум“, както и на местни общественици.



