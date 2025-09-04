Див екшън в магазин в Слънчев бряг

© Брутално нападение, в препълнения с хора супермаркет Janet, стресира клиентите и персонала на магазина. Грозните сцени се разиграват на вчера, около 20.00 ч., в супермаркета разположен в центъра на Слънчев бряг.



Непознат мъж влиза сам в магазина и опитвайки се да се скрие зад един от щендерите наблюдава входа. Малко по-късно след него пристигат други двама мъже. След като ги вижда първият се придвижва към най-крайната каса. Там новопристигналите му се нахвърлят и го събарят на земята.



Започват да го влачат и ритат. След намесата на охраната на магазина, в създалата се суматоха, и тримата замесени успяват да напуснат обекта в рамките на няколко минути.



Служителите на касите са в шок, десетки клиенти също са станали свидетели на агресията.



От Janet своевременно подават сигнал в полицията и случаят е поет от органите на реда. Към момента няма информация нападателите и жертвата им да са идентифицирани и задържани.



От ръководството на Janet очакват бърза развръзка на неприятния инцидент, който е прецедент в 30-годишната история на компанията и уронва името на целия курорт.