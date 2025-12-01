Доброволци от БМЧК – Айтос повишават информираността за ХИВ/СПИН
Младите червенокръстци Сияна, Теодора, Михаела и Стела, водени от Мария Костова, Секретар на МКБППМН посетиха първо кабинета на кмета Васил Едрев, с който разговаряха за АНТИСПИН кампанията и другите доброволчески инициативи.
Доброволците на БМЧК-Айтос закичиха айтозлии с Червено сърце – един от символите на кампанията и успяха да информират своите съученици, учители, много граждани, айтозлии, работещите в различни институции и фирми, как могат да се предпазят от СПИН.
Само за информация, от началото на 2025 г. у нас са регистрирани 274 нови случая на ХИВ инфекция.
