В област Бургас, БМЧК – Айтос има висок имидж на отлично функциониращо младежко червенокръстко дружество, което се включва с много желание и ентусиазъм в различни инициативи. Както всяка година на 1 декември - Световния ден за борба със СПИН, членове на БМЧК, ученици от СУ "Христо Ботев“ поеха доброволческа инициатива да повишат осведомеността на айтозлии за СПИН, болестта причинена от разпространяването на вируса HIV - глобален здравен, социален и икономически проблем.Младите червенокръстци Сияна, Теодора, Михаела и Стела, водени от Мария Костова, Секретар на МКБППМН посетиха първо кабинета на кмета Васил Едрев, с който разговаряха за АНТИСПИН кампанията и другите доброволчески инициативи.Доброволците на БМЧК-Айтос закичиха айтозлии с Червено сърце – един от символите на кампанията и успяха да информират своите съученици, учители, много граждани, айтозлии, работещите в различни институции и фирми, как могат да се предпазят от СПИН.Само за информация, от началото на 2025 г. у нас са регистрирани 274 нови случая на ХИВ инфекция.