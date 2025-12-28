310 кг отпадъци, 49 чувала, 46 доброволци – такава е равносметката от почистването на плажа в Ахтопол в съботния ден, 27 декември 2025 г. Инициативата "Чиста Коледа“, организирана от LessPlastic Bulgaria и Akasha Surf School, събра десетки жители и гости на града, които не се уплашиха от зимния студ и вятъра от морето, а запретнаха ръкави в името на каузата.Тази година кампанията "Чиста Коледа“ насочва вниманието ни към една важна тема, а именно въвеждането на депозитна система за опаковките от напитки под мотото "Депозитната система не търпи отлагане.", чрез която се напомня, че устойчивите решения като депозитния модел са ключът към реална и дългосрочна промяна.Доброволците дружно почистиха близо километър от плажната ивица, събирайки впечатляващо количество отпадъци, донесени от морето и оставени от човешката дейност. Част от най-често срещаните находки бяха именно опаковки от напитки – още едно доказателство защо депозитната система е необходима стъпка към по-чиста околна среда.След края на акцията, като жест на благодарност към всички включили се, организаторите бяха осигурили импровизиран подкрепителен пункт. Освен това всеки участник имаше възможност да се включи и в инициативата "Книги за смет“, като срещу събраните и предадени отпадъци можеше да си избере книга от плажната библиотека, както и да се почерпи с вкусни коледни меденки.В почистването участие взеха заместник-кметът на Община Царево Денис Диханов, както и служители на общинската администрация и кметство Ахтопол, които дадоха личен пример и подкрепиха доброволците на терен.Ахтопол отново доказа, че е малък град, но с голямо сърце. Благодарим на всички, които отделиха от времето и енергията си, за да направят Черно море малко по-чисто и Коледата – още по-смислена. Защото "Чиста Коледа“ не е просто ден, а отношение, грижа и пример за общност, която действа – с поглед и към бъдещите устойчиви решения.Благодарим и на LessPlastic Bulgaria и Akasha Surf School, че за втора поредна година провеждат тази значима акция на територията на Община Царево.