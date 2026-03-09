53-годишен мъж е открит мъртъв в созополското село Зидарово. По информация натой е полицай и се е самоубил, наръгвайки се с нож в областта на гърдите.От пресцентъра на ОДМВР – Бургас потвърдиха случая, но отказаха повече информация поради продължаващи процесуално-следствени действия.