Дрогиран айтозлия остана без кола

Вчера около 14:10 ч. в района на айтоската улица "Гоце Делчев" служители от Районно управление - Айтос спрели за проверка лек автомобил "Опел Зафира", управляван от 30-годишен айтозлия. Полицаите установили, че шофира след употреба на наркотични вещества – метамфетамин.



Водачът отказал да даде кръвна проба и урина за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет по надлежния ред. По случая е образувано бързо производство.