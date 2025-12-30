Дрогиран шофьор от Поморие, у когото са открити наркотици, задържаха полицаи. Това е станало снощи около 21:45 ч. на поморийската улица "Княз Борис I“. За проверка е спрян т.а. "Мерцедес Вито“, управляван от 36-годишния помориец. Пробата му за наркотици била положителна за употреба на амфетамин и метамфетамин.При извършения му личен обиск са открити бяло кристалообразно вещество и жълто кристалообразно вещество - амфетамин и метамфетамин.По случая е образувано бързо производство.