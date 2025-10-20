В петък около 11:40 ч. на пътя Варна – Бургас, км. 240 в посока Бургас, поради загуба на контрол при навлизане в ръкав на пътен възел в посока Слънчев бряг, самостоятелно катастрофира, блъскайки се в крайпътната мантинела лек автомобил "Мерцедес“, управляван от 51-годишен турски гражданин. Шофьорът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като втората проба е била положителна за употреба на амфетамин.Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство. От ПТП леко е пострадала спътничката на водача – турска гражданка, която е прегледана в УМБАЛ – Бургас и е освободена за домашно лечение, без опасност за живота.