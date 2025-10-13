Държавата одобри спешно средства за Oбщина Царево за справяне с щетите от наводненията.След поредица от срещи в София на кмета Марин Киров, междуведомствената даде зелена светлина да бъдат отпуснати пари за възстановяване на улици и задължения към фирми от бедствието през 2023 г.Община Царево подготвя и списък с щетите от наводнението на 03.10.2025 г.“Благодарение на редовното правителство ни бяха одобрени близо 5 млн. лв. за ремонт на разрушени улици и за разплащане към фирмите, които участваха тогава в разчистването. Казвам това, защото от 2023 до днес сме имали общо 5 правителства и трябва да сме наясно, че политическата и финансовата стабилност на държавата са важни. До няколко седмици ще сме готови с актуализиран проект за корекцията на река Черна и Изгревско дере, както и с оценка на щетите. Имаме подкрепата за бързо възстановяване, благодаря за ангажираността на министрите и парламентарното мнозинство. Ще бъдем готови да посрещнем успешен туристически сезон 2026", заяви Марин Киров.