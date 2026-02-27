Дъждовете спасиха положението по морето: "Камчия" и "Ясна поляна" са пълни
©
Обилните дъждове напълниха двата водоизточника тази година. Не така бе по същото време през 2025 г. Южното Черноморие бе поставено под риск да остане без питейно-битово водоснабдяване през летните месеци. Причината беше в ниските нива на запълване на обемите на двата язовира. Тогава министърът на околната среда и водите Манол Генов съобщи, че към януари 2025 година обемът на яз. "Камчия" е 126,765 млн. м3, като това е най-ниският обем на запълване от 2005 година насам. За сравнение в същия период язовирът е достигал запълване от над 230,0 млн. м3.
От отговора му става ясно още, че в последните години тенденциите показват, че при прогнозен приток за средна по влажност година в размери на 189,90 млн. м3, постъпилият приток в язовир "Камчия" за 2022 година (89,41 млн. м3), 2023 година (75,58 млн. м3) и 2024 година (59,76 млн. м3) е за много суха година. По отношение на язовир "Ясна поляна", при прогнозен приток за средна по влажност година в размер на 181,81 млн. м3, постъпилият приток за 2022 година (14,3 млн. м3), 2023 година (13,7 млн. м3) и 2024 година (10,4 млн. м3) е за условията на суха към много суха година.
Още статистика:
В началото на февруари язовир "Камчия“ е бил с 46,06% полезен обем, а в първите дни на януари – 34,15%. При "Ясна поляна“ съответно стойностите са били 70,14% и 55,36%.
Още по темата
/
Даниел Вълчев: Да допуснеш едновременно да има и наводнение, и безводие – трябва да се изучава някъде
19.10
Мика Зайкова: Отпуснатите 10,3 млн. лв. за водната криза в Плевен са осем депутатски заплати! Това са пари за семки!
06.10
Още от категорията
/
Потопът в "Елените": Четири месеца по-късно имотите още са необитаеми, хората нямат ток и вода
31.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Младоженци в зелено? Да, това се случи в Несебър
15:33 / 25.02.2026
Млад мъж от Руенско хванат с дрога в дома си
09:36 / 25.02.2026
Мъж от Поморие хванат с марихуана
16:49 / 24.02.2026
Подменят 5400 улични лампи в 39 населени места в Община Руен
14:02 / 24.02.2026
Продължава обследването на потъналия край Маслен нос кораб
17:57 / 23.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.