Над 92% е вече полезният обем на язовир "Камчия“, процентът от общия му обем е над 93%. Нивата на язовир "Ясна поляна“ в същото време са на над 99%, установи справка наОбилните дъждове напълниха двата водоизточника тази година. Не така бе по същото време през 2025 г. Южното Черноморие бе поставено под риск да остане без питейно-битово водоснабдяване през летните месеци. Причината беше в ниските нива на запълване на обемите на двата язовира. Тогава министърът на околната среда и водите Манол Генов съобщи, че към януари 2025 година обемът на яз. "Камчия" е 126,765 млн. м3, като това е най-ниският обем на запълване от 2005 година насам. За сравнение в същия период язовирът е достигал запълване от над 230,0 млн. м3.От отговора му става ясно още, че в последните години тенденциите показват, че при прогнозен приток за средна по влажност година в размери на 189,90 млн. м3, постъпилият приток в язовир "Камчия" за 2022 година (89,41 млн. м3), 2023 година (75,58 млн. м3) и 2024 година (59,76 млн. м3) е за много суха година. По отношение на язовир "Ясна поляна", при прогнозен приток за средна по влажност година в размер на 181,81 млн. м3, постъпилият приток за 2022 година (14,3 млн. м3), 2023 година (13,7 млн. м3) и 2024 година (10,4 млн. м3) е за условията на суха към много суха година.В началото на февруари язовир "Камчия“ е бил с 46,06% полезен обем, а в първите дни на януари – 34,15%. При "Ясна поляна“ съответно стойностите са били 70,14% и 55,36%.