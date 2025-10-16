Созопол ще бъде домакин на две вълнуващи автомобилни събития, които ще съберат любителите на високите скорости и състезателния дух. На 1 и 2 ноември 2025 градът ще се превърне в арена на адреналина с Гимкхана "Рали Созопол – Пътят не е писта" и Супер Рали Созопол 2025.На 1 ноември 2025 от 11 ч. на наказателния паркинг до стадиона в града участниците в Гимкхана "Рали Созопол – Пътят не е писта" ще демонстрират умения, скорост и безопасност. Под мотото "Пътят не е писта", организаторите от АСК "Митеви Рали Тийм" поставят акцент върху отговорното шофиране и значението на автомобилната култура."Гимкхана" е една от основните дисциплини в автомобилния спорт. Провежда се на предварително ограден и ограничен за достъп терен, в рамките на който се преминават различни елементи от трасето за най-кратко време и без допускане на нарушения водещи до натрупване на наказания под формата на наказателни секунди.Участниците ще премерят сили в три различни схеми, разделени по категории – мъже и жени, както и автомобили до 1600 куб. см и над 1600 куб. см. Най-добрите ще бъдат отличени с купи и предметни награди, а публиката ще се наслади на незабравимо шоу.На 2 ноември 2025 в 10:00 ч. стартира Супер Рали Созопол 2025 – едно от най-очакваните автомобилни събития. Трасето е отсечката от сградата на Община Созопол до разклона за с. Равадиново. Дължината на трасето е 6 км.Мероприятието се провежда на асфалтов път, като участниците стартират индивидуално, преминават в темпо по един и същ маршрут, завършващ с финална линия. Времето, за което се прекосява разстоянието между стартовата и финалната линия се измерва с цел проследяване представянето на съответния участник. Ралито няма състезателен характер и се провежда в съответствие с всички изисквания на Закона за физическото възпитание и спорта."С подобен тип прояви, целим обмяната на знания и умения, които да бъдат приложени в контролирани и обезопасени условия. Считаме, че подобен формат е изключително полезен за повишаване пътната безопасност посредством демонстрацията на високи спортни умения от страна на участниците, презентирани пред гостите на мероприятието", споделя Кремена Митева – организатор на събитието.Организаторите обещават истински спектакъл на скоростта и прецизността, където ще се съберат най-добрите пилоти от региона и страната.Събитието се организира от Автомобилен спортен клуб "МИТЕВИ Рали Тийм" с подкрепата на Община Созопол.