|Двама души в кома не стигнаха за обвинение в тежка телесна повреда срещу полицейския син от мелето в Слънчев бряг
В крайна сметка жената и 4-годишната ѝ дъщеря са в реанимация, поставени в медикаментозна кома.
От МВР и прокуратурата по-рано днес дадоха брифинг с повече информация след тежкия инцидент, но впечатление направи, че на арестувания, чиито и двама родители работят в полицията, е повдигнато обвинение за средна телесна повреда, а не за тежка такава.
"Към настоящия момент прокуратурата е вписала привличане на обвинение на водача на МПС за нанасяне на средни телесни повреди на повече от едно лице, за което, при особено тежки случаи, законодателството предвижда затвор между 2 и 10 години", заяви пред журналисти районният прокурор на Бургас Мария Маркова.
От Burgas24.bg веднага попитахме защо на задържания е повдигнато обвинение за средна телесна повреда, а не за тежка, като последва съответният отговор:
"Това е така нареченото "работно обвинение", тъй като все още пострадалите лица се намират в болнично заведение. Към момента това е установено от медицинските лица като моментно здравословно състояние. Предвид заключението на съдебно-медицинската експертиза, която ще се назначи, след като бъдат изискани абсолютно всички медицински документи, защото може да се наложи по-дълго лечение на пострадалите, ако се установи тежко телесно увреждане, респективно ще бъде предявено обвинение в тази насока", заяви прокурора Маркова.
"На този етап не може да се направи преценка нито от прокуратурата, нито разследващите органи са компетентни медицински лица, които да заяват и да бъдат категорични какъв е видът на телесното увреждане", подчерта представителят на държавното обвинение.
Аргументът на прокуратурата изглежда релевантен предвид настоящата липса на нужната медицинска документация, но... тук идва Чл. 128, ал. 2 от НК, където изрично пише, че:
"Teлecнaтa пoвpeдa e тeжĸa, aĸo e пpичинeнo: пpoдължитeлнo paзcтpoйcтвo нa cъзнaниeтo (каквото е комата), пocтoяннa cлeпoтa c eднoтo или c двeтe oчи, пocтoяннa глyxoтa, зaгyбa нa peчтa, дeтepoднa нecпocoбнocт, oбeзoбpaзявaнe, ĸoeтo пpичинявa зaвинaги paзcтpoйcтвo нa peчтa или нa ceтивeн opгaн, зaгyбa нa eдиния бъбpeĸ, cлeзĸaтa или нa ĸpилo нa бeлия дpoб, зaгyбa или ocaĸaтявaнe нa ĸpaĸ или pъĸa, пocтoяннo oбщo paзcтpoйcтвo нa здpaвeтo, oпacнo зa живoтa".
Логично, комата попада директно под тази дефиниция, но изглежда за българската прокуратура това не е достатъчно, въпреки че винаги може да се повдигне по-тежкото обвинение за нанасяне на тежка телесна повреда, след което то при нужда да бъде изменено чрез Чл. 287, ал. 1 от НПК в по-леко.
