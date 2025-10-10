Новини
Двама поморийци задигнаха двигател на лодка
10:58
© Burgas24.bg
Служители от Районно управление – Поморие са задържали извършителите на кражбата на извънбордов двигател от конструкцията на лодка, съхранявана в района на бившия къмпинг "Европа“, собственост на 56-годишен софиянец. Крадците са двама криминално проявени и осъждани поморийци - на 38 и 48 години.

Откраднатият двигател е иззет и предаден на собственика. Работата по случая продължава.








