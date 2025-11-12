Вчера около 03:50 ч. в Районно управление - Карнобат е получено съобщение за взломен вендинг автомат, монтиран на площад "3-ти март“ срещу читалище "Димитър Полянов“. В резултат на бързите полицейски действия са заловени двама криминално проявени карнобатлии – на 28 и 34 години, които направили пълни самопризнания и върнали открадната парична сума в размер на 212 лв.Двамата са задържани са в Районно управление - Карнобат със заповед за задържане за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.