Двама с кокаин задържаха полицаи в Бургаско

Двама души са хванати с кокаин хванаха полицаи в Бургаско. В петък около 19:30 ч. в района до хотел "Хасиенда" край Созопол служители от Районно управление - Созопол извършили полицейска проверка на 41-годишен водач на индивидуално електрическо превозно средство. Мъжът изхвърлил на земяна до него пакетче кокаин.



В събота около 02:00 ч. в района до хотел "Шератон“ в Слънчев бряг служители от Районно управление - Несебър извършили полицейска проверка на 18-годишен младеж от Сливен. Полицаите намерили и иззели три свивки с кокаин, с общо тегло около 2 грама.