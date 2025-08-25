ЗАРЕЖДАНЕ...
|Двама с кокаин задържаха полицаи в Бургаско
В събота около 02:00 ч. в района до хотел "Шератон“ в Слънчев бряг служители от Районно управление - Несебър извършили полицейска проверка на 18-годишен младеж от Сливен. Полицаите намерили и иззели три свивки с кокаин, с общо тегло около 2 грама.
