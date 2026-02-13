В края на януари кметът на Созопол Тихомир Янакиев заедно с кмета на град Визе, Турция – Еркан Юзалп, подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ за реконструкция на Летния театър в Созопол.
Сега от администрацията в българския морски град обявиха, че се започва с дейностите по ремонта, които ще продължат две години, до 2 февруари 2028 г.
Общата стойност на проекта е 923 212.25 евро, от които 85% или 784 730.40 евро са финансирани от (Interreg VI-A) IPA Bulgaria Türkiye и 15% или 138 481.85 евро са от национално съ-финансиране.
Бюджетът на Община Созопол е 413 261.32 евро, от които 85% или 351 272.12 евро са финансирани от (Interreg VI-A) IPA Bulgaria Türkiye и 15% или 61 989.20 евро са национално съ-финансиране.
Основната инвестиция на Община Созопол предвижда обновяване и рехабилитация на обекти и съоръжения, осигуряващи функционалността на Летния театър.
Капацитетът му ще бъде увеличен, а старите седалки ще бъдат заменени с нови. Съществуващото осветление ще бъде подменено с ергономично. Ще се монтират преградни съоръжения и ще се обособят входове. Част от ремонта е и обособяване на помещения за участници и гости на Амфитеатъра.
