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Две заведения горяха по морето
Автор: Екип Burgas24.bg 10:52Коментари (0)161
© Burgas24.bg
Архивна снимка
Две заведения горяха по морето. От ОДМВР съобщиха, че в четвъртък около 6 часа в Районно управление - Несебър e получено съобщение за пожар в бистро "Джеронимо“ разположено в несебърския квартал "Камелия. Огънят е потушен от един противопожарен екип. При извършения оглед е установено, че пожарът е възникнал в кухненското помещение на обекта. Засегнати от огъня са покривната конструкция и междинната стена към втори търговски обект за продажба на палачинки.  

В събота около 23.30 часа в Районно управление - Приморско е получено съобщение за пожар, възникнал в ресторант, собственост на 52-годишен мъж, разположен на ул. "Надежда“ в Приморско. Изгоряло е кухненското оборудване и хладилните витрини. Огънят е потушен от един противопожарен екип и трима огнеборци.








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