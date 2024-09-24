© Burgas24.bg Архивна снимка Две заведения горяха по морето. От ОДМВР съобщиха, че в четвъртък около 6 часа в Районно управление - Несебър e получено съобщение за пожар в бистро "Джеронимо“ разположено в несебърския квартал "Камелия. Огънят е потушен от един противопожарен екип. При извършения оглед е установено, че пожарът е възникнал в кухненското помещение на обекта. Засегнати от огъня са покривната конструкция и междинната стена към втори търговски обект за продажба на палачинки.



В събота около 23.30 часа в Районно управление - Приморско е получено съобщение за пожар, възникнал в ресторант, собственост на 52-годишен мъж, разположен на ул. "Надежда“ в Приморско. Изгоряло е кухненското оборудване и хладилните витрини. Огънят е потушен от един противопожарен екип и трима огнеборци.