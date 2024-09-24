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|Две заведения горяха по морето
В събота около 23.30 часа в Районно управление - Приморско е получено съобщение за пожар, възникнал в ресторант, собственост на 52-годишен мъж, разположен на ул. "Надежда“ в Приморско. Изгоряло е кухненското оборудване и хладилните витрини. Огънят е потушен от един противопожарен екип и трима огнеборци.
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