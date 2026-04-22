Временно е ограничено движението в района на тежкия инцидент с двама загинали на пътя Бургас – Малко Търново, за който Burgas24.bg съобщи. В момента шофьорите изчакват на място, докато бъде изтеглен автобусът.

Както информирахме, по предварителни данни в автобуса са пътували 37 пътници и двама шофьори – всички украински граждани.

Автобусът е попаднал в канавка, а всички пътници и водачи са извадени. Шестима души са транспортирани към болници в Бургас, а други десет са откарани в центъра за спешна медицинска помощ в Малко Търново.