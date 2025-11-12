Вчера служители от отдел "Криминална полиция“ при ОДМВР – Бургас и Районно управление – Поморие извършили проверка в частен дом на ул. "Манастирска“ в Поморие, обитаван от 77-годишен местен жител. Там са открити три класьора и плик с общо 761 монети от различен метал, с различни размери и форма, носещи белезите на културно-исторически ценности от античния и средновековния период.Монетите са иззети и предадени за експертиза, а помориецът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.