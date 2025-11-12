Дядо от Поморие държи стотици антични монети у дома
Монетите са иззети и предадени за експертиза, а помориецът е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.
