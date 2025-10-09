ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Екип на МОСВ е на оглед в Царево след наводненията
Инспектират се изградените след бедствието от 2023 г. язовирни стени, мостови съоръжения, сухи дерета, реки и проблемни точки с наводнения.
“Благодарен съм на министър Манол Генов за бързата реакция и на експертите от комисията, РИОСВ Бургас, Басейнова дирекция “Черноморски район" затова че са тук с нас на терен. Ние искаме да се види ясно пътят на водата от извън урбанизирани територии към населените места. Да се направи анализ на проблемните точки, защото са необходими действия повече от почистване. Общината е готова с проекти за мерки за превенция и само с помощта на държавата ще се справим. Вижда се, че щетите са причинени на стари съоръжения, при стари водостоци на главните пътища и е необходимо изграждане на нови." заяви кметът Марин Киров.
И допълни:
"На място се виджда, че новоизградените съоръжения са издържали, най-важното е, че новите язовирни стени над Лозенец са здрави, поели са високата приливна вълна и сме предотвратили още по-голямо наводнение в селото и на Оазис. Включително мостът на Арапя е здрав като конструкция, но скатните води и водите извън урбанизираните зони са разрушили асфалтова настилка на места".
Очаква се комисията да излезе с официален доклад.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 114
|предишна страница [ 1/19 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Продължава контролираният достъп до Елените
10:40 / 09.10.2025
Нагли кражби в Средец
10:05 / 09.10.2025
Пореден инцидент с тротинетка в Бургаско
09:58 / 09.10.2025
Блъснаха пешеходка в Камено
09:45 / 09.10.2025
Криминален тип от Средец задигна кола
09:23 / 09.10.2025
Още тази сутрин хората се връщат по домовете си в Елените
08:47 / 09.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Излекуваха бургазлия от вирусен енцефалит в УМБАЛ Бургас
15:10 / 08.10.2025
На тези места в Бургаско не трябва да се пие вода от чешмата!
11:38 / 08.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:40 / 07.10.2025
Улиците в Лозенец са под вода
10:50 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета