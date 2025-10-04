ЗАРЕЖДАНЕ...
|Екип от доброволци от Пловдив и Бургас пътуват към ваканционно селище "Елените"
Екипи на полицията, жандармерията и пожарната ще извършат днес повторен обход за оценка на актуалното състояние и определяне на приоритетните участъци за разчистване. След огледа на място ще влезе тежка техника за поетапно премахване на паднали дървета, кал, наноси и автомобили, както и за освобождаване на основните подходи и инфраструктурата на селището.
В дейностите ще бъдат включени багери, фадроми, кранове, самосвали, храсторези, моторни резачки, високопроходима техника и водоноска, както и екипи за ръчно почистване.
Областният управител Владимир Крумов е отправил искане към Министерството на отбраната за осигуряване на допълнителни сили и средства от военни формирования.
На терен продължават работа пет екипа на пожарната, 30 служители на МВР, представители на звеното "Отбрана и сигурност" към община Несебър и доброволци, които осигуряват пожарна безопасност, охрана и съдействие при спасителните дейности.
Предстои оглед на пострадалите сгради за оценка на тяхната устойчивост и безопасност за обитаване. След това специализирани комисии ще пристъпят към описване на щетите и набелязване на мерки за възстановяване.
В заседанието на оперативния щаб участват областният управител Владимир Крумов, директорът на Областната дирекция на МВР - Бургас старши комисар Владимир Маринов, директорът на пожарната служба в Бургас комисар Николай Николаев.
Обстановката във вилно селище "Елените" остава под постоянно наблюдение. Няма данни за застрашени хора, а действията по възстановяване и обезопасяване продължават до пълното нормализиране на ситуацията, информираха още от Областната администрация.
За БТА кметът на Свети Влас Иван Николов каза, че днес продължава извозването на пострадали по време на бедствието в сградата на кметството.
