Екоминистърът за трагедията в "Елените": Дъждът е предизвикал прииждане на дере - там река няма

"В района на "Елените" не разполагаме с метеорологични станции. По данни от съседните станции интензивният дъжд е предизвикал прииждане на дере. Река там няма. Там има няколко сухи дерета. Информацията е, че интензивен дъжд за кратко време, предполагаемо количество - между 200-250 л/кв.м", заяви Генов на извънреден брифинг.



"Още днес съм разпоредил проверка главна "Черноморска басейнова дирекция" да видим дали инвестиционните намерения, които са реализирани в района на т.нар. сухо дере, са били съгласувани с Басейнова дирекция", добави министърът.