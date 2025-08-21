Екшън в Созопол! Млада жена брани гаджето си, той я наръга без да иска с нож

© Спор между наемодател и квартиранти в Созопол завърши с наръгване на млада жена в комплекс "Грийн Лайф“. От ОДМВР – Бургас съобщиха за Burgas24.bg, че във вторник вечерта след спречкване между 33-годишен мъж и двама братя - туристи (на 33 и 40 години), е наръгана в областта под дясната гърда 35-годишната приятелка на наемодателя. Това е станало в момент, в който мъжът извадил нож, за да се защити от братята, но жената застанала между тях, за да предотврати по-остра фаза на конфликта.



Пострадалата е откарана в УМБАЛ – Бургас, където е прегледана и освободена за домашно лечение, тъй като е констатирано, че раната е повърхностна и не се нуждае от хирургическа намеса.



Тримата мъже са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.